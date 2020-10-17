شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب «يد» الرأس الأخضر: هدفنا تطوير المستوى التنافسي للمنتخب خلال «مصر 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب جوزيه توماز، مدرب منتخب الرأس الأخضر لكرة اليد، عن سعادته لمشاركته الأولى في بطولة كأس العالم لكرة اليد، والمقررة في مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

وقال «توماز»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للبطولة: «هذه لحظة غير مسبوقة بالنسبة للرأس الأخضر، فهذه المشاركة الأولى في بطولة العالم، وهي فرصة لتعزيز هوية الرأس الأخضر في العالم، ليس فقط على المستوى الرياضي، ولكن أيضا السلوك الخالي من الأخطاء».

وتلعب الرأس الأخضر في بطولة العالم للمرة الأولى بعدما احتل الفريق المركز الخامس في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2020 بتونس، وكانت أيضا المشاركة الأولى لهم في العرس الأفريقي، ووقعت في المجموعة الأولى لمونديال اليد مع منتخبات ألمانيا والمجر وأوروجواي.

ويسعى البرتغالي جوزيه توماز، المدير الفني للفريق، لظهور المنتخب بأفضل صورة خلال المشاركة في الحدث العالمي للمرة الأولى في مصر.

وأضاف «توماز»: «يتضمن دوري العديد من الأمور، فمنها المساعدة في تطوير كرة اليد في جزر الرأس الأخضر الجميلة من خلال التدريب الداخلي لوكلاء التدريس والتدريب المتنوعين وهو مجال أعتبره أساسيًا، وفي نطاق المنتخب حددنا أهدافًا في كأس الأمم الإفريقية 2022 حيث سنكافح من أجل مكان على منصة التتويج، أمام في بطولة العالم المقبلة فهدفنا هو تطوير المستوى التنافسي للمنتخب من خلال اللعب والتعلم من الأفضل».

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