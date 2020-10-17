شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني للمباراة: الزمالك يواجه الرجاء بالزي الأزرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى منذ قليل الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام مضيفه الرجاء المغربي، المقرر لها غدا الأحد، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك الزي البديل باللون الأزرق ويرتدي الحارس الزي الأصفر، فيما يخوض فريق الرجاء المباراة بالزي الأبيض والحارس باللون «البينك».