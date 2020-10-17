المنيا بطلًا للدورة التنشيطية الأولى لدوري مدارس الكرة النسائية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد منتخب المنيا لقب بطولة الدورة التنشيطية الأولى لدوري المدارس للكرة النسائية، التي أقيمت برعاية اتحاد الكرة، وتحت إشراف الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، والدكتور محمود سعد، المدير الفني للاتحاد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية.

وفاز منتخب المنيا بالمركز الأول بعد تفوقه في المباراة النهائية على القليوبية 1/2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وحصد منتخب الإسماعيلية المركز الثالث بعد الفوز على السويس الذي جاء رابعا بثلاثية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وعقب المباراة الختامية قامت سحر عبدالحق بإهداء إيمان حسن وجيهان علام، درع اتحاد الكرة التذكاري، وأعربت «عبدالحق» عن سعادتها البالغة بنجاح الدورة التنشيطية الأولي لدوري المدارس بمشاركة 14 منتخب مدرسي، وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد دورة أخرى تضم 14 محافظة آخرين من أجل مشاركة جميع المحافظات تمهيدًا لانطلاق دوري المدارس.

وأضافت «عبدالحق» أن أهم المكاسب هو توقيع بروتوكول الحصول على الحافز الرياضي لللاعبات المشاركات في دوري المدارس للمرحلة الإعدادية مما سيساهم في تشجيع الطالبات على المشاركة وممارسة اللعبة ومن ثم انتشار كرة القدم النسائية.

ووجهت «عبدالحق» الشكر لإيمان حسن وجيهان علام على التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم، كما وجهت الشكر لكل المشاركين في التنظيم والخروج بالدورة بهذا الشكل المتميز على راسهم عبداللطيف أمام وشعبان بسطاوي وشريف عبدالعزيز واكرم جورج وجميع المنسقين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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