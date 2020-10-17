استعدادًا لـ«طوكيو».. المنتخب الأوليمبي يواجه البرازيل في جدة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، عن إتمام الاتفاق على مواجهة المنتخب الأوليمبي البرازيلي يوم 16 نوفمبر المقبل باستاد الجوهرة بمدينة جدة السعودية.
كما يجرى الاتفاق حاليا على إقامة مباراة أخرى للفريق خلال الرحلة نفسها يوم 13 لم يتحدد طرفها الثاني بعد.
يأتي ذلك في إطار استعدادات المنتخب الوطني الأوليمبي للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها بطوكيو صيف العام المقبل.
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