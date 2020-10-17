شكرا لقرائتكم خبر عن حكام سعوديون يديرون جولة افتتاح دوري كأس محمد بن سلمان للمرة الأولى منذ عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد غياب عامين متتاليين عن إدارة مباريات الجولة الافتتاحية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يعود الحكام السعوديون لقيادة مواجهات المرحلة الأولى، السبت، بعد منحهم الأولوية في تحكيم مواجهات الدوري، وتقليص عدد مرات طلب طواقم أجنبية لكل فريق إلى 7 فقط.

وبحسب جريدة «الرياضية» السعودية، أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الهلال والعين في الجولة الأولى إلى الحكم سلطان الحربي، ومباراة الباطن والأهلي إلى خالد الطريس، وسيدير ماجد الشمراني وتركي الخضير لمواجهتي النصر والفتح والاتحاد والاتفاق، في حين يتولى محمد الهويش وفيصل البلوي إدارة مواجهتي الشباب وأبها والتعاون والفيصلي، وستكون مواجهتا الوحدة والقادسية وضمك والرائد تحت إدارة خالد صلوي وشكري الحنفوش.

واعتمد اتحاد القدم هذا الموسم 7 طواقم تحكيمية أجنبية لكل فريق خلال مباريات الموسم الجديد، على أن يتم تقديم الطلب قبل 16 يوماً من انطلاق المباراة، بعد أن تكفلت وزارة الرياضة خلال الموسمين الماضيين بكل تكاليف جلب طواقم التحكيم الأجنبية.

ووفقًا للإسباني فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن الحكام السعوديين باتوا جاهزين لقيادة مباريات الدوري بعد تجاوزهم اختبارات لياقة بدنية ومحاضرات نظرية وعملية وتدريب مكثف على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، بالإضافة إلى إجراء عدة اختبارات في القانون وحالات الفيديو، والتشديد على الحكام بضرورة تطبيق كافة التدابير الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة.

وسيتولي قرابة الـ43 حكماً إدارة مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الجولات المقبلة التي لن تشهد تواجد طواقم تحكيم أجنبية إلا في حالة طلب الأندية استقدامهم وتحملت تكاليف جلبهم لإدارة مبارياتها، إلا أن الإسباني رئيس لجنة الحكام يثق في قدرة وجاهزية حكامه في تولي قيادة المباريات وعدم الحاجة إلى الاستعانة بالحكام الأجانب.

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