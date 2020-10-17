شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يُنهي محاضرته الأخيرة للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل محاضرته التي عقدها للاعبين في فندق الإقامة، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، التي تقام في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أكد المدير الفني للفريق على العديد من الجوانب الفنية والخططية، ومراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب خلال اللقاء، وفقًا لنقاط القوة والضعف في صفوف المنافس.

وتتحرك حافلة الفريق بعد قليل من فندق الإقامة إلى استاد محمد الخامس، الذي يستضيف اللقاء.