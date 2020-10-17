شكرا لقرائتكم الأهلي يتحرك إلى مركب محمد الخامس لمواجهة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحرك فريق الأهلى من فندق الإقامة متوجهًا إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب ، وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة الوداد ، ويضم ، محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن ، ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد فتحي وحمدي فتحي وجيرالدو وأليو بادجي ووليد سليمان وأحمد الشيخ.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مباشرة عقب انتهاء مباراة الوداد وقال سمير عدلي المدير الإداري للفريق، إن البعثة ستتوجه إلى المطار فور الخروج من ملعب المباراة؛ من أجل الاستعداد لرحلة العودة إلى القاهرة والتي تستغرق خمس ساعات ونصف تقريبا..من ناحية أخرى، تلقى الأهلي خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى يوم 23 أكتوبر باستاد القاهرة.