شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: موسيمانى طمعان في الوداد وكنت أتمنى تواجد هذا الثلاثى بالتشكيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل مصطفى نجم الأهلى السابق، أن المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى طمعان في تحقيق الفوز على الوداد في المباراة التي ستقام بعد قليل في إطار ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وقال عادل مصطفى في تصريحات لقناة الأهلى: "الأهلى بيلعب على المكسب من خلال التشكيل الهجومى الذى أعلنه موسيمانى، وشايف أن موسيمانى طمعان في المباراة هناك ودا ريسك كبير، وكنت أتمنى تواجد أحمد فتحى وبادجى مكان هانى ومروان محسن".

وأضاف عادل مصطفى: كنت أتمنى أيضا تواجد وليد سليمان في التشكيل، لأنه أكثر لاعب في اللاعبين المهاجمين اللى بيقدم الجانب الدفاعى ومقاتل في الملعب، وأهم نقطة لازم الأجنحة تنزل تأمن الجانبين لأن دى أكثر مشاكل الأهلى في الوقت الحالي منذ أيام فايلر.. والمدرب أكثر واحد عارف جاهزية كل لاعب".

وتابع نجم الأهلى السابق: "أن تشكيل الأهلى الحالي ينفع في مباراة العودة هنا في القاهرة وليس في المغرب، وأعتقد أن مفيش فرق بين هنا وهناك حاليا لغياب الجماهير، ولكن على موسيمانى أن يكون واثق من أن كل لاعب سينفذ تعليماته بدقة لأن الهفوة بهدف، لأن بديع أوك وإسماعيل الحداد من أخطر لاعبى الوداد وبيستغلوا الجناحين بشكل قوى جدا لذلك أتمنى تقفيل المساحات أمامهم".

أعلن الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة المُقرر لها التاسعة مساء اليوم، ، باستاد محمد الخامس بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وجاء تشكيل الوداد كالتالي:

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حارس المرمى: رضا التكناوتي.

خط الدفاع: عبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران.

خط الوسط: إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني.

خط الهجوم: بديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.

في المقابل يدخل بيتسو موسيماني مدرب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم: محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن ، ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد فتحي وحمدي فتحي وجيرالدو وأليو بادجي ووليد سليمان وأحمد الشيخ.