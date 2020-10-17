شكرا لقرائتكم تدريبات خاصة لثلاثى بيراميدز قبل مواجهة حوريا الغيني بالمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل ثلاثة لاعبين من فريق نادي بيراميدز أداء تدريبات خاصة على هامش المران الثاني للفريق في مدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري الغيني، حيث استمر عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا والتونسي عمر العيوني في أداء التدريبات الخاصة للتخلص من الإجهاد وآثار الإصابات التي لحقت بهم مؤخرا ومستمرون في عمليات التأهيل للجاهزية الكاملة.

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ويلتقي بيراميدز مع حوريا الغيني في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل بملعب محمد الخامس في كازبلانكا في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية ، وأوضح الجهاز الطبي أنه لا خوف على غياب اللاعبين أمام حوريا ويتم تجهيزهم وفق برنامج علاجي وتأهيلي شامل استعدادا لمباراة الثلاثاء الهامة.

وكانت البعثة قررت تغيير ملعب التدريب ليكون على ملعب مولاي رشيد بكازبلانكا بدلا من ملعب كهرما الذي خاض عليه أولى تدريباته بالأمس خاصة وأنه أفضل بكثير، وسيكون مران اليوم قويا بعدما اكتفى الجهاز الفني بمران خفيف بالأمس حتى لا يتعرض أي لاعب للإجهاد.