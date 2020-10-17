شكرا لقرائتكم كما انفرد الخليج 365.. مروان وأجايى يقودان هجوم الأهلى وحمدى فتحى ع الدكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني لفريق الأهلى، بنسبة 90%على التشكيل الأساسى للمارد الأحمر، الذى سيخوض به مواجهة الوداد المغربى في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وشهدت المحاضرة الأخيرة لموسيمانى، قبل توجه الفريق إلى الملعب، إعلان الجنوب إفريقى هذا التشكيل الذى سيخوط اللقاء.

ويدخل الأهلى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمدهانى – ياسر إبراهيم - أيمن أشرف – على معلول

خط الوسط: حسين الشحات – أليو ديانج – عمرو السولية- محمد مجدى قفشة

خط الهجوم: جونيور أجايى – مروان محسن

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بينما يجلس على دكة البدلاء احمد فتحي وحمدي فتحي ووليد سليمان وعلي لطفي وأحمد الشيخ واليوم بادجي،

كان بيتسو موسيماني قد حذر لاعبى الفريق من خطورة الكرات العرضية والثابتة لفريق الوداد المغربي وطالب المدرب الجنوب أفريقي لاعبي الاهلي بضرورة التعامل الجيد مع الكرات الثابتة والعرضية من الفريق المغربي بإعتبارها من أهم نقاط قوة الوداد والتى سيحاول الإستفادة منها في لقاء الغد المُرتقب والذي سيقام بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وحرص موسيماني على مشاهدة 5 مباريات خاضها الوداد خلال الفنرة الماضية من أجل إستكشاف الوداد والتعرّف على نقاط القوة والضعف فيه وتحد المدرب الجنوب أفريقي للأهلي مهع لاعبيه عن ضرورة التعامل بتركيز مع نقاط القوة في الوداد لعدم إعتزاز شباك المارد الأحمر ومن أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة بطل مصر في لقاء العودة يوم 23 أكتوبر الجاري بالقاهرة.

وعُقد اليوم، الجمعة، الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربى فى مقر إقامة ممثلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف"، بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إدارى الفريق؛ للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدى النادي الأهلي اللون الأسود بالكامل، على أن يرتدى الوداد اللون الأبيض بالكامل، كما شهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى ملعب محمد الخامس الذى يستضيف اللقاء ومواعد عمليات الإحماء وتنظيم دخول بعثة الفريق، وفقا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» للمباراة.