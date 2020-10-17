شكرا لقرائتكم بعثة بيراميدز تغادر فندق الإقامة بالمغرب استعدادا لخوض التدريبات.. فيديو وصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحركت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز من فندق إقامتها في الدار البيضاء، نحو ملعب مولاي رشيد لخوض ثاني التدريبات استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري الغيني في مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد محمد الخامس يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت البعثة قررت تغيير ملعب التدريب ليكون على ملعب مولاي رشيد بكازبلانكا بدلا من ملعب كهرما الذي خاض عليه أولى تدريباته بالأمس خاصة وأنه أفضل بكثير، وسيكون مران اليوم قويا بعدما اكتفى الجهاز الفني بمران خفيف بالأمس حتى لا يتعرض أي لاعب للإجهاد.

وألغيت المسحة الطبية للكشف عن فيرس كورونا المستجد، التى كان من المقرر أن يخضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، وجميع أفراد البعثة المتواجدة حاليًا فى المغرب، حيث كان من المفترض أن تخضع بعثة بيراميدز لمسحتا كورونا، الأولى أمس الجمعة على أن تظهر نتيجتها صباح اليوم، إلا إنه تم إلغاءها والإكتفاء بالمسحة التى حددها الاتحاد الأفريقى كاف، والتى سيخضع لها أفراد البعثة غدًا الأحد.

وخضع البوركينى اريك تراورى لمسحة طبية أمس السبت، فور أن وصل الدار البيضاء بالمغرب للإنضمام لبعثة فريقه، حيث كان فى التجمع الدولى لمنتخب بلاده وانضم لبيراميدز مؤخرًا.

وكان الفريق الغيني، قد تأهل إلى دور نصف الكونفدرالية، على حساب فريق إنييمبا النيجيرى، بنتيجة 3 – 1، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تخطى بيراميدز، فريق زاناكو الزامبي، بنتيجة 4 – 0، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وتضم بعثة بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور

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خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري