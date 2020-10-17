شكرا لقرائتكم النصر يبدأ مشوار الدوري بلقاء الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتتح النصر مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان حينما يستضيف نظيره الفتح، في ختام الجولة الأولى من المسابقة.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض يفتتح النصر مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حينما يستضيف الفتح.

ويأمل في تجاوز ظروف الغيابات التي تواجهه في المباراة حيث تأكد غياب هدّاف الفريق عبدالرزاق حمدالله وعبدالفتاح عسيري وسلطان الغنّام بسبب الإصابة.

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وأكمل النصر استعداده للدوري بعد المشاركة الجيّدة في دوري أبطال آسيا الشهر الماضي حينما خرج من الدور نصف النهائي بخسارته أمام فريق بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح.

ومن المتوقع أن يعود المغربي نور الدين أمرابط للمشاركة بعد الإصابة التي غيبتها عن بطولة دوري أبطال آسيا والتي تعرض لها في نهاية دوري الموسم الماضي.

وفي المقابل يتطلع الفتح لتجاوز أزمة البدايات التي للزمته خاصة في الموسم الماضي والذي عانى فيه الفريق وكان قريباً من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وأكمل الفتح استعداده بإقامة معسكر في مدينة جدة بقيادة مدربه البلجيكي يانييك فييرا وخاض 3 مبارياتٍ ودية أمام فرق جدة والرائد وضمك.