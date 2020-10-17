ضياء السيد: إقامة مبارة الوداد من غير جمهور عامل إيجابي لصالح الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء السيد لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن مباراة الأهلي والوداد هي مباراة صعبة وجاءت في ظروف استثنائية، وقال: "إحنا بقالنا كام شهر بندور على معاد لماتشات الدور نص النهائي، كل فريق محتاج أنه يحقق البطولة، وعامل الجمهور هيعمل حاجة إيجابية بالنسبة للأهلي، لأن جماهير المغرب مرعبة في التشجيع".
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم": "الأهلي محتاج يحقق نتيجة إيجابية تخدمه في مباراة الإياب في مصر، والفرقتين ظروفهم واحدة تقريبا، خصوصا أن كل فريق منهم لسة مغير مدرب ومتعاقد مع مدرب جديد".
وقال: "الأدوات مش كتيرة مع الأهلي، لكن برضه الأهلي معاه قوة كبيرة متمثلة في أحمد فتحي ووليد سليمان على دكة البدلاء، وموسيماني عاوز يخلق فرص كتير فعاوز أنه يلعب بصانع لعب، وأنا متفائل".
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