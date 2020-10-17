وزير الرياضة يصل الأهرامات لمتابعة نهائى CIB مصر الدولية للإسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى الملعب الزجاجى بالأهرامات، لمتابعة نهائى بطولة CIB مصر الدولية للإسكواش، والتى تستضيفها مصر كأحد أكبر البطولات البلاتينية فى عالم الإسكواش وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، واستقبل عمرو منسى المدير التنفيذى للبطولة وزير الرياضة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وزير الرياضة وعمرو منسى (1)

وزير الرياضة وعمرو منسى (2)

وزير الرياضة وعمرو منسى (3) وضمنت مصر لقبى الرجال والسيدات بعد تأهل الرباعى المصرى، على فرج المصنف الثانى عالمياً وطارق مؤمن المصنف الرابع فى منافسات الرجال، بينما تأهلت نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً ونور الشربينى المصنفة الثانية فى منافسات السيدات. وكان، طارق مؤمن قد فاز على مواطنه مروان الشوربجى المصنف السابع عالمياً فى مباراة الدور نصف النهائى بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة ستغرقت 68 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 5-11, 11-6, 3-11, 13-11, 11-6. Advertisements فيما أنهى على فرج المصنف الثانى عالمياً، مغامرة مصططفى عسل لاعب النادى الأهلى وبطل العالم للناشئين والمصنف الـ 18 عالمياً، ليفوز عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 71 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-3, 11-7, 12-14, 11-4. وفى منافسات السيدات، تخطت نور الشربينى مواطنتها نور الطيب المصنفة الرابعة، وفازت نوران جوهر على مواطنتها هانيا الحمامى المصنفة السابعة. يذكر أن كريم عبد الجواد لاعب وادى دجلة والمصنف الثالث على العالم وحامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، قد ودع منافسات النسخة الحالية من دور الـ32 على يد زميله مازن هشام، بينما تحمل البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لقب النسخة الماضية عن السيدات.

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