شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي النقاز يستقبل مولود جديد بعد إصابته بفيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ميرفت، زوجة اللاعب التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق والترجي التونسي الحالي، عن استقبالها لمولودهما الجديد، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، الصور الأولي للمولود الذي وصل بسلام بعد الفترة العصيبة التي عاشتها عائلته النقاز لإصابته بفيروس كورونا.

وكتبت زوجة النقاز عبر حسابها قائلة "بعد تسعة أشهر من الانتظار، يسعدنا أن نعلن عن وصول المصارع الجديد الذي لعائلاتنا، لقد أنعم الله علينا بصبي صغير لطيف دخل أخيراً الى العام، لإضافة السعادة في قلوبنا، أتمنى لك مستقبلاً مليئاً بالحب والسعادة والشحك".

وكان قد كشف النقاز منذ ايام، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكتب الظهير الأيمن للترجى عبر حسابه بـ "إنستجرام": "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، تحصنت بالله ذى العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت".

أضاف، "أسألك يا الله أن تصرف عني وعن كل المسلمين الوباء، ترفع عنا البلاء، فأنت القادر على كل شىء، تحليلى إيجابى كوفيد 19".

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وكان الترجي التونسي قد أعلن ضم الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك حمدي النقاز فى صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب عقده مع فريق سودوفا الليتواني.