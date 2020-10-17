شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يفوز على الاتحاد السكندري 2/1 في الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الإنتاج الحربي على الاتحاد السكندري 2/1 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة بينهما من الأسبوع العشرين للمسابقة، أحرز هدف الإنتاج الأول غنام محمد في الدقيقة 18 من عُمر اللقاء، وتعادل أحمد رفعت للاتحاد السكندري في الدقيقة 61 ، قبل أن يحرز ممادو نياز هدف فوز الانتاج في الدقيقة 95 ، بهذه النتيجة توقف رصيد الاتحاد عند النقظة 39 محتلاُ المركز الحادي عشر فيما رفع الإنتاج رصيده للنقطة 43 محتلاً المركز السابع.

جاءت المباراة متوسطة المستوى بين الفريقين ، سيطر الإنتاج على معظم مجرياتها إلا أن مدافعي الفريقين نجحوا في اجهاض معظم هجمات الفريقين، وحاول لاعبو الاتحاد السكندري اظهار قدراتهم خاصة وأن حسام حسن المدير الفني الجديد لزعيم الثغر يتابع المباراة من المدرجات.

وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى ولايزال الصراع دائراُ بين الفرق على مركز الوصيف والمركز الرابع ، وصراع تحسين المراكز بصورة شرفية.

وتعد المباراة هي الظهور الأول لمنير عقيلة مديراً فنياً بشكل مؤقت للاتحاد السكندرى عقب اعتذار طلعت يوسف عن الاستمرار في منصبه ، ليقرر مجلس إدارة زعيم الثغر قبول الاعتذار ومنح منير عقيلة فرصة إدارة أخر مباراتين بالموسم على أن يقود الاتحاد بالموسم حسام حسن نجم الاهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

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