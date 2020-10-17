شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحرك لملعب محمد الخامس لمواجهة الواداد فى نصف نهائى أفريقيا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرك فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى من فندق الإقامة متوجهًا لملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول فى الدفاع، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى في خط الوسط، ومروان محسن مهاجما.

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ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى وأحمد فتحى وحمدى فتحى وجيرالدو وأليو بادجى ووليد سليمان وأحمد الشيخ.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مباشرة عقب انتهاء مباراة الوداد وقال سمير عدلي المدير الإداري للفريق، إن البعثة ستتوجه إلى المطار فور الخروج من ملعب المباراة؛ من أجل الاستعداد لرحلة العودة إلى القاهرة والتي تستغرق خمس ساعات ونصف تقريبا.. من ناحية أخرى، تلقى الأهلي خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى يوم 23 أكتوبر باستاد القاهرة.

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