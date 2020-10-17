شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي محاضرته الأخيرة قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي منذ قليل محاضرته التي عقدها للاعبين في فندق الإقامة، استعدادًا لمواجهة الأهلي والوداد المغربي، التي تقام في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا ، وأكد المدير الفني للفريق على العديد من الجوانب الفنية والخططية، ومراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب خلال اللقاء، وفقًا لنقاط القوة والضعف في صفوف المنافس ، وتتحرك حافلة الفريق بعد قليل من فندق الإقامة إلى استاد محمد الخامس، الذي يستضيف اللقاء.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مباشرة عقب انتهاء مباراة الوداد وقال سمير عدلي المدير الإداري للفريق، إن البعثة ستتوجه إلى المطار فور الخروج من ملعب المباراة؛ من أجل الاستعداد لرحلة العودة إلى القاهرة والتي تستغرق خمس ساعات ونصف تقريبا..من ناحية أخرى، تلقى الأهلي خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى يوم 23 أكتوبر باستاد القاهرة.