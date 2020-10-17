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شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحرك لأداء مرانه الثانى بالمغرب على ملعب مولاى رشيد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز من فندق إقامتها في الدار البيضاء، نحو ملعب مولاي رشيد لخوض ثاني التدريبات استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري الغيني في مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد محمد الخامس يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت البعثة قررت تغيير ملعب التدريب ليكون على ملعب مولاي رشيد بكازبلانكا بدلا من ملعب كهرما الذي خاض عليه أولى تدريباته بالأمس خاصة وأنه أفضل بكثير، وسيكون مران اليوم قويا بعدما اكتفى الجهاز الفني بمران خفيف بالأمس حتى لا يتعرض أي لاعب للإجهاد.
وخضع البوركينى اريك تراورى لمسحة طبية أمس السبت، فور أن وصل الدار البيضاء بالمغرب للإنضمام لبعثة فريقه، حيث كان فى التجمع الدولى لمنتخب بلاده وانضم لبيراميدز مؤخرًا.
وكان الفريق الغيني، قد تأهل إلى دور نصف الكونفدرالية، على حساب فريق إنييمبا النيجيرى، بنتيجة 3 – 1، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تخطى بيراميدز، فريق زاناكو الزامبي، بنتيجة 4 – 0، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.
وتضم بعثة بيراميدز كلاً من..
حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور
خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة
خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري
خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس
تحرك بعثة بيراميدز (2)
تحرك بعثة بيراميدز (3)
تحرك بعثة بيراميدز (4)
تحرك بعثة بيراميدز (1)
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