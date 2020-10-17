شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الإنتاج الحربي في انهاء الشوط الأول متقدماً على الاتحاد السكندري بهدف نظيف احرزه غنام محمد في الدقيقة 18 من عُمر اللقاء المقام بينهما حالياً على ستاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجل بينهما من الأسبوع العشرين للمسابقة.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، سيطر الإنتاج على معظم مجرياته إلا أن مدافعي الفريقين نجحوا في اجهاض معظم هجمات الفريقين، وحاول لاعبو الاتحاد السكندري اظهار قدراتهم خاصة وأن حسام حسن المدير الفني الجديد لزعيم الثغر يتابع المباراة من المدرجات.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 وتعادل في 15 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 وتعادل في مثلهم وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى ولايزال الصراع دائراُ بين الفرق على مركز الوصيف والمركز الرابع ، وصراع تحسين المراكز بصورة شرفية.

وتعد المباراة هي الظهور الأول لمنير عقيلة مديراً فنياً بشكل مؤقت للاتحاد السكندرى عقب اعتذار طلعت يوسف عن الاستمرار في منصبه ، ليقرر مجلس إدارة زعيم الثغر قبول الاعتذار ومنح منير عقيلة فرصة إدارة أخر مباراتين بالموسم على أن يقود الاتحاد بالموسم حسام حسن نجم الاهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

Advertisements