شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الاوليمبي يواجه البرازيل 16 نوفمبر بالسعودية..رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مباراة ودية رسمية أمام منتخب البرازيل يوم 16 نوفمبر فى السعودية بإستاد " الجوهرة المشعة" في إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020، وذلك ضمن دورة رباعية تستضيفها المملكة خلال الفترة من 13 حتى 16 نوفمبر.

أنهى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الاتفاق مع منظمى البطولة على خوض مواجهة البرازيل يوم 16 نوفمبر بالتنسيق بين اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني و أحمد عبدالله المشرف على الفريق.

Advertisements

وجار الاتفاق وتحديد اسم المنتخب الثانى الذى سيواجهه المنتخب الأوليمبي فى اللقاء المحدد له يوم 13 نوفمبر، بعدما اعتذار منتخب كرواتيا عن المشاركة فى الدورة الرباعية لظروف خاصة، والأقرب أن يكون المنتخب البديل أوروبيا.

وأيضا ضمن الدورة الرباعية يواجه منتخب السعودية نظيره البرازيل يوم 13 نوفمبر، على أن يخوض المباراة الثانية يوم 16 مع المنتخب المنتظر الاتفاق معه من جانب المنظمين.

قرر شوقى غريب المدير الفني أن يكون معسكر المنتخب من أول أيام شهر نوفمبر بشكل مفتوح للاعبين.