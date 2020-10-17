مفاجآت في تشكيل الوداد أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن الأرجنتيني أنجيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في المباراة التي ستقام مساء اليوم على ملعب "محمد الخامس" ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
الوداد استقر على الدفع بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي وهم :(صلاح الدين نوصير - يحيى عطية الله - إبراهيم نجم الدين) في ظل إصابة صلاح الدين السعيدي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في المقابل يتواجد الثنائي العائد من الإصابة أشرف داري والإيفواري الشيخ كومارا في مقاعد البدلاء.
أما الجانب الهجومي سيتواجد ثلاثية لاعبين للوداد بداية من إسماعيل الحداد وبديع أووك على أن يقود الهجوم جباجبو ماجبي.
ومن المقرر أن يلعب الوداد بطريقة مكونة من (3-4-2-1)، على أن يكون التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: رضا التكناوتي.
خط الدفاع: صلاح الدين نوصير - يحيى عطية الله - إبراهيم نجم الدين.
خط الوسط الدفاعي: يحيى جبران - وليد الكرتي - أيمن الحسوني - إبراهيم النقاش.
خط الوسط الهجومي:بديع أووك - إسماعيل الحداد.
خط الهجوم: جباجبو ماجبي.
جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب "استاد القاهرة" في 23 من الشهر الجاري.
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