الاتحاد يقتنص تعادلا صعبًا أمام الإنتاج الحربي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: حقق فريق الانتاج الحربي فوزا صعبا على الاتحاد بنتيجة هدفين لهدف في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 33 بدوري we المصري. وتقدم موسى دياورا بالهدف الأول لفريق الإنتاج الحربي في الدقيقة 18. Advertisements ومع حلول الدقيقة 61 منح حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندري، سجلها اللاعب أحمد رفعت بنجاح. وسجل هدف الفوز لفريق الانتاج الحربي اللاعب مامادو نياس في الوقت القاتل بعد نهاية الوقت الأصلي. وبتلك النتيجة رفع الانتاج الحربي رصيده إلى 43 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 39 نقطة بالمركز الحادي عشر.

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