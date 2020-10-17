قبل مواجهة الزمالك.. الرجاء يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم السبت، ظهور حالتين إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين صفوف فريقه قبل مواجهة الزمالك والمقرر لها غدًا الأحد.

الزمالك يستعد لمواجهة الرجاء، غدًا الأحد، على ملعب "محمد الخامس" ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت الصفحة الرسمية للرجاء مساء اليوم السبت، عبر "فيسبوك" إصابة إثنين بين صفوفه دون الإعلان عن الأسماء المصابة.

Advertisements

وذكرت تقارير صحفية مغربية عن إصابة ثنائي الفريق محمد زريدة وأيوب نناح بفيروس كورونا وفقًا لما جاء من صحيفة "LE 360" المغربية.

ومن المقرر أن يستقبل الزمالك منافسه الرجاء البيضاوي مرة أخرى يوم 24 من الشهر الجاري في إياب منافسات دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلتقي الفائز من لقاء الأهلي والوداد البيضاوي المغربي.