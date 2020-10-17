مروان محسن يقود تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الوداد المغربي، التي تنطلق بعد قليل في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا. وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول. Advertisements خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي. خط الهجوم: مروان محسن. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد فتحي وحمدي فتحي وجيرالدو وأليو بادجي ووليد سليمان وأحمد الشيخ. ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الجمعة المقبل 23 أكتوبر، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

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