مروان محسن يقود تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الوداد المغربي، التي تنطلق بعد قليل في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.
خط الهجوم: مروان محسن.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد فتحي وحمدي فتحي وجيرالدو وأليو بادجي ووليد سليمان وأحمد الشيخ.
ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الجمعة المقبل 23 أكتوبر، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
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