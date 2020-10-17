سواريز يقود أتلتيكو لاستعادة نغمة الانتصارات في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تعادلين متتاليين وحقق فوزا ثمين 2 / صفر على مضيفه سلتا فيجو اليوم السبت في المرحلة السادسة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز غرناطة على أشبيلية 1 / صفر.

وأكد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز مجددا أنه صفقة جيدة لأتلتيكو حيث سجل الهدف الأول للفريق في الدقيقة السادسة فيما أضاف البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا ، سجل سواريز هدفه الثالث مع أتلتيكو هذا الموسم بعد هدفيه في شباك غرناطة في أول مشاركة له مع الفريق منذ انتقاله من برشلونة عندما قاد الفريق للفوز 6 / 1 على غرناطة.

ورفع سواريز رصيده إلى 150 هدفا في الدوري الإسباني حتى الآن وذلك في أقل من 200 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

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ورفع أتلتيكو رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الرابع وتجمد رصيد سلتا فيجو عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر حيث مني اليوم بالهزيمة الثالثة له على التوالي في ست مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن فيما خاض أتلتيكو اليوم مباراته الرابعة فقط بالموسم الحالي للدوري الإسباني.

وانتزع غرناطة فوزا صعبا على أشبيلية بهدف نظيف سجله يانجل هيريرا في الدقيقة 82 .

وشهدت المباراة طرد خوان جوردان لاعب أشبيلية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع غرناطة رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني مؤقتا ، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد ، وتجمد رصيد أشبيلية عند سبع نقاط في المركز الثامن.