رسميا.. مصر تستعد للأولمبياد بمواجهة البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الأولمبي ضد نظيره البرازيلي في مدينة جدة السعودية، خلال شهر نوفمبر المقبل.

ووفقُا لبيان رسمي نشره اتحاد الكرة المصري، فإن أولمبي مصر سيلتقي مع البرازيل في استاد الجوهرة بجدة، يوم 16 نوفمبر المقبل.

Advertisements

وتأتي المواجهة في إطار استعدادات المنتخبين لخوض دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في الصيف القادم، بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة أخرى خلال معسكره المقبل بالسعودية، حيث ستقام يوم 13 نوفمبر على أن يتحدد طرفها الثاني في وقت لاحق، بحسب البيان.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سبق وأن حسم تأهله إلى أولمبياد طوكيو بعدما توج بطلًا لأفريقيا تحت 23 عام، بينما تأهل منتخب البرازيل عن أمريكا الجنوبية.