مباشر.. مانشستر سيتي1 - 0 آرسنال.. ستيرلينج يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:
زوار مصاروي الكرام، تابعوا معنا مباراة مانشستر سيتي أمام آرسنال التي تقام في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت ضمن الجولة الخامس للدوري الانجليزي "بريميرليج" على ستاد الاتحاد.
وبينما بدأ آرسنال بريميرليج بشكل طيب وجمع 9 نقاط من أول 4 مباريات، وضعته في المركز السادس، يعاني مانشستر سيتي حيث لم يحقق إلا 4 نقاط من 3 مباريات في المركز الـ14.
وتكون تشكيل مانشستر سيتي من: إيدرسون، كايل ووكر، روبن دياز، ناثان آكي، كانسيلو، رودريجو، رياض محرز، فيل فودين، بيرناردو سيلفا، رحيم ستيرلينج، سيرجيو أجويرو.
وتكون تشكيل آرسنال من: بيرند لينو، بيليرين، روب هولدينج، جابريل، كيران تيرني، ساكا، جرانيت تشاكا، داني سيبايوس، ويليان، بيير إيميريك أوباميانج، نيكولاس بيبي.
ويتواجد المصري محمد النني على مقاعد البدلاء خلال المباراة.
وفي الدقيقة 23 تمكن اللاعب رحيم ستيرلينج من تسجيل الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي.
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