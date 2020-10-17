محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:
تألق عمرو رودة لاعب المنتخب المصري، في مباراة فريقه فولوس ضمن الجولة الخامسة من الدوري اليوناني على جيانينا، بنتيجة 2-1، على ستاد بانثيساليكو.
وألغى الحكم هدفًا لعمرو وردة من رأسية، بداعي التسلل في الدقيقة 23.
وفي الدقيقة 56 لعب عمرو وردة رأسية أخرى ارتطمت في يد مدافع جيانينا ليتحسبها الحكم ركلة جزاء تعادل منها بارينتوس لصالح فولوز.
وأحرز عمرو وردة الهدف الثاني الذي منح الفوز لصالح فولوز بالدقيقة 77 من عمر المباراة.
وأصبح فولوس في المركز الثاني بالدوري اليوناني برصيد 10 نقاط متساويًا مع أريس المتصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وردة يسجل ويتسبب في ركلة جزاء والـ"VAR" يلغي هدفًا في فوز فولوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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