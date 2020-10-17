الوداد يجهز "مفاجأة" للأهلي قبل ساعات من صدام الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - يجهز الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، مفاجأة لفريق الأهلي المصري، قبل مواجهتهما في التاسعة مساء اليوم السبت.

ويستضيف الوداد نظيره الأهلي في مواجهة يحتضنها ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وتبعًا لمصادر خاصة، قد يدفع جاموندي بالثنائي المغربي أشرف داري والإيفواري شيخ كومارا، في قلب الدفاع، رغم غيابهما عن صفوف الفريق منذ فترة طويلة، بسبب الإصابة.

وامتد غياب داري البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يعد أحد أبرز المدافعين في المغرب، لما يزيد عن عشرة أشهر، بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي في شهر ديسمبر من العام الماضي.

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لكن رغم غيابه الذي امتد لمعظم فترات الموسم، يفضل جاموندي الاستعانة بالمدافع المميز، بعدما تأكد من جاهزيته البدنية، بسبب سوء حالة دفاع فريقه، الذي لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه بالمواجهات الخمس الأخيرة في الدوري المحلي.

كما ينوي جاموندي الدفع بالإيفواري شيخ كومارا البالغ من العمر 27 عامًا، رغم غيابه عن المواجهات العشر الأخيرة في الدوري المحلي بسبب الإصابة أيضًا.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الوداد بالأراضي المصرية، في إياب الدور ذاته، بالثالث والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، كما يلتقي الرجاء المغربي مع الزمالك يومي الثامن عشر والرابع والعشرين من الشهر الحالي، في المواجهة الثانية بالدور نصف النهائي للبطولة القارية.