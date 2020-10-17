شيكابالا: تأثرنا بالتوقف لأننا كنا في أفضل مستوياتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، أن الفريق كان ضمن الفرق التي تأثرت بجائحة كورونا، مشيرا إلى أن جماهير القلعة البيضاء تحتاج إلى حصد لقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال شيكابالا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لـ"كاف": "توقف كرة القدم لأكثر من ستة أشهر أثر على كل الفرق، وخاصة نحن لأنه قبل الجائحة كنا في أفضل مستوياتنا".

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وأضاف: "لكننا عدنا الآن واستعدينا جيداً ونأمل في تحقيق هدفنا".

وأتم صاحب الـ34 عاما قائلا: "جمهورنا يحتاج لهذا اللقب ونحن في قمة تركيزنا على هدفنا، اللعب بدون جهور يجعل الفرصة متساوية 50-50 سواء على ملعبك أو خارجه".

يُذكر أن الزمالك سيحل ضيفا على الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا غدًا الأحد على ملعب مركب محمد الخامس.