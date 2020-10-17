مانشستر سيتي يتقدم على آرسنال بهدف في الشوط الأول

انهى فريق مانشستر سيتي الشوط الأول من مباراته أمام نظيره آرسنال متقدما بهدف دون رد ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي سجل الهدف اللاعب رحيم ستيرلينج في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول . عمر الشوط الأول . يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط ، بينما يلعب آرسنال المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 9 نقاط .

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