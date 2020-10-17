بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني

تترقب عشاق الكرة العالمية والاسبانية خاصة، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة ونظيره خيتافي، مساء اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر اليوم، والمُقرر انطلاقها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي التاسعة بتوقيت مصر، وستذاع على الهواء حصرياً عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق الجزائري يوسف سيف.

وسقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابية أمام إشبيلية بهدف لكل منهما، ليكون أول تعادل بالنسبة للفريق الكتلوني، وهذا

جعل البرشا يستعد لهذا اللقاء بكل قوة.

كتيبة رونالد كومان تحتل المركز الخامس على جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، من 3 مباريات، حيث حقق انتصارين وتعادل وحيد، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وتلقت شباكه هدف وحيد، مع بقاء له مباراتين مؤجلات سيتم تحديدهما في وقت لاحق.

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ويسعى برشلونة في هذا اللقاء بكل

قوة من أجل تحقيق الانتصار، والعودة إلى المسار الصحيح، وعدم الرجوع له مرة أخرى، لأنه يرغب في التقدم أكثر على جدول الترتيب والمنافسة بقوة على اللقب، الذي يهدف بأن يحصل عليه هذا الموسم.

في المقابل خيتافي الذي تلقى هزيمة ثقيلة من ريال سوسيداد في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، أبقته في المركز السابع برصيد 7 نقاط، من 4 مباريات حيث حقق الانتصار في مباراتين وتعادل وهزيمة، وسجل 4 أهداف، واستقبلت شباكه 3 أهداف، مع بقاء له مباراة مؤجلة.

ويأمل خيتافي الذي يدرك صعوبة اللقاء في تحقيق نتيجة إيجابية تعوضه عن الخسارة الماضية، ويحاول بأن يعود إلى الطريق الصحيح وعدم الوقوع في الحفرة مرة أخرى، لاسيما أنه يرغب في المنافسة للتواجد بين الكبار أو على الأقل في مركز يؤهله إلى البطولة الأوروبية.