موسيماني يستبعد صالح جمعة وكهربا ووحيد وشوبير من لقاء الوداد

استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الرباعي صالح جمعة ومحمود كهربا ومحمود وحيد والحارس مصطفى شوبير من لقاء الوداد المغربي. ومحمود وحيد والحارس مصطفى شوبير من لقاء الوداد المغربي. ويحل الأهلي ضيفاً على الوداد المغربي مساء اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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