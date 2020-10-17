توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها صباح اليوم السبت مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري.

وقد أظهرت كل الاختبارات، البالغ عددها 41، نتائج سلبية للجميع باستثناء لاعبَين اثنين سيتم إخضاعهما للبروتوكول الصحي المعمول به.

مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري.وقد أظهرت كل الاختبارات، البالغ عددها 41، نتائج سلبية للجميع باستثناء لاعبَين اثنين سيتم إخضاعهما للبروتوكول الصحي المعمول به.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج المسحة الطبية الرابعة عشر لنادي الرجاء الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.