مشاهدة مباراة الأهلي والوداد الرياضي بث مباشر نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

حذر موسيمانى مدافعى الأهلى من خطورة رباعى هجوم الوداد وليد الكرتى وإسماعيل الحداد وبديع أووك و كازادى كاسينجو، مطالباً لاعبى الوسط بمساعدة الدفاع لإيقاف خطورة مهاجمى الفريق المغربى قبل الوصول لمناطق الخطورة الحمراء.
والتقى الأهلي بنظيره الوداد لأول مرة في التاريخ، ضمن مواجهات كأس الزيتون عام 2009، حيث شهدت المباراة تألق مصطفى شبيطة ومحمد سمير الذين سجلا هدفي اللقاء.
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أما المواجهات بين الطرفين فيدوري الأبطال، لها صبغة خاصة تختلف عن جميع المباريات، إذ شهد لقاء العام 2011 تسجيل ستة أهداف ذهابا وهدفين إيابا في ملعب الكلية الحربية والمركب الرياضي.
وعانى الوداد والأهلي عقب عودة النشاط الرياضي الفترة المنصرمة، من أزمة تكدس المباريات في الدوري المغربي والمصري، حيث تمكن نادي القرن من حسم لقب البطولة المصرية.
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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية، اليو ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات، جونيور أجايي.
خط الهجوم: أليو بادجي.
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