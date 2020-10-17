حسم التعادل الايجابى مواجهة فريق التعاون أمام نظيره فريق الفيصلي بنتيجة ١_١ في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
و أفتتح أهداف اللقاء لاعب التعاون اياجو سانتوس في الدقيقة ٢ من زمن اللقاء.
ليتعادل فريق الفيصلي عن طريق إيجور روسي في الدقيقة ٨٠ من زمن اللقاء.
يستعد نادى التعاون لمواجهة فريق النصر السعودي يوم الخميس ١٠ أكتوبر، وذلك
بينما يواجه فريق الفيصلي نظيره فريق الباطن.
انهي فريق التعاون منافسات الموسم الماضي هو يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٥ نقطة.
بينما انهي نادي الفيصلي منافسات الموسم الماضي من بطولة الدورى السعودى هو يحتل المركز الخامس برصيد ٤٨ نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر التعاون يتعادل مع الفيصلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.