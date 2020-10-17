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التعاون يتعادل مع الفيصلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين

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حسم التعادل الايجابى مواجهة فريق التعاون أمام نظيره فريق الفيصلي بنتيجة ١_١ في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز ، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس للمحترفين.

و أفتتح أهداف اللقاء لاعب التعاون اياجو سانتوس في الدقيقة ٢ من زمن اللقاء.

ليتعادل فريق الفيصلي عن طريق إيجور روسي في الدقيقة ٨٠ من زمن اللقاء.

يستعد نادى التعاون لمواجهة فريق النصر السعودي يوم الخميس ١٠ أكتوبر، وذلك

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في إطار منافسات الجولة الثانيه من بطولة الدورى السعودى للمحترفين.

بينما يواجه فريق الفيصلي نظيره فريق الباطن.

انهي فريق التعاون منافسات الموسم الماضي هو يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٥ نقطة.

بينما انهي نادي الفيصلي منافسات الموسم الماضي من بطولة الدورى السعودى هو يحتل المركز الخامس برصيد ٤٨ نقطة.

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