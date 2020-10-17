يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والوداد بث مباشر اليوم دون تقطيع

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الوداد البيضاوي المغربي، غدا السبت، في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا على أرضية ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وتنطلق مباراة الأهلي والوداد في التاسعة من مساء السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا.
وأعلنت قناة ارينا سبورت عن إذاعة مباراة الأهلي والوداد البيضاوي في التاسعة مساء السبت المقبل ،على القمر الصناعي Hellas SAT 39°.
وتنقل المباراة عبر فضائية أرينا سبورت ،وتردد القناة كالتالي 11135 رأسي v ومعدل التصحيح 30000.
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