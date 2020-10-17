Live كورة 365 بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والوداد اليوم 17/10 في دوري أبطال أفريقيا

تترقب جماهير الأهلى مباراة الوداد الليلة فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، باعتبارها إحدى أهم المحطات الصعبة فى طريق المارد الأحمر نحو استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013، ونطرح فى التقرير التالى أهم المعلومات الخاصة بمباراة الاهلى والوداد وإلى التفاصيل:

س: ما هو ملعب وموعد مباراة الأهلى والوداد الليلة؟

ج: يلتقى الأهلى مع الوداد فى التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة _الثامنة بتوقيت المغرب_ على ملعب محمد الخامس فى المغرب بذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

س:ماذا عن قائمة الأهلى فى المغرب؟

ج: سافر الأهلى للمغرب الثلاثاء الماضى بقائمة تضم كلاً من : محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن

أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحى، ومحمد مجدى قفشه وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو.