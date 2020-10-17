موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الوداد المغربي، التي تنطلق بعد قليل في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا. من دوري أبطال إفريقيا. وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول. وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي. خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد فتحي وحمدي فتحي وجيرالدو وأليو بادجي ووليد سليمان وأحمد الشيخ.



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