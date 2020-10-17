بث مباشر مباراة الاهلى المصرى والوداد المغربى 17 – 10-2020

مباراة الاهلي والوداد بث مباشر تنقل الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، والتاسعة لدى مصر عبر شبكة قنوات بي إن سبورت 7 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

في المقابل، يعلق على مباراة الوداد والاهلي، سفيان رشيدي عبر الرياضية (tnt) المغربية من داخل ملعب المركب الرياضي محمد الخامس وسط حرارة متوسطة تبلغ 21 درجة.

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يحتضن ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي

المصري والوداد المغربي، مساء يوم السبت 17 أكتوبر، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا. حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD السابعة المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

كما ينوي جاموندي الدفع بالإيفواري شيخ كومارا البالغ من العمر 27 عامًا، رغم غيابه عن المواجهات العشر

الأخيرة في الدوري المحلي بسبب الإصابة أيضًا.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الوداد بالأراضي المصرية، في إياب الدور ذاته، بالثالث والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، كما يلتقي الرجاء المغربي مع الزمالك يومي الثامن عشر والرابع والعشرين من الشهر الحالي، في المواجهة الثانية بالدور نصف النهائي للبطولة القارية.

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تجدون هنا ( بث مباشر الأهلى والوداد )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الأهلى )



تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، اليو ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات، جونيور أجايي.

خط الهجوم: أليو بادجي.