التألق الألماني لم ينقذ تشيلسي من السقوط في فخ التعادل 3/3 أمام ساوثامبتون

عدل ساوثامبتون تأخره مرتين ليتعادل 3-3 مع مستضيفه تشيلسي اليوم السبت على الرغم من ثنائية رائعة من المهاجم تيمو فيرنر ليفتتح سجله من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدرك يانيك فيسترجارد التعادل لساوثامبتون بعد ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع في مواجهة مثيرة ومليئة بالفرص.

وافتتح فيرنر، المنضم إلى تشيلسي قادمًا من رازن بال شبورت لايبزيج بعد نهاية الموسم الماضي، التسجيل بهدف رائع في الدقيقة 15 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 28 عندما وضع الكرة من فوق أليكس ماكارثي حارس ساوثامبتون ثم أكملها برأسه داخل المرمى الخالي.

وكان يمكن للمهاجم القادم في صفقة بلغت 60 مليون دولار إكمال الثلاثية في الدقيقة 40 لكنه سدد الكرة فوق العارضة.

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وبعد ذلك بثلاث دقائق قلص الفريق الضيف الفارق عندما فقد الألماني كاي هافرتس الكرة لتصل إلى داني إينجس ليراوغ كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي ويضعها في المرمى.

وواصل ساوثامبتون ضغطه في الشوط الثاني وأدرك التعادل في الدقيقة 57 بعد خطأ كارثي في دفاع تشيلسي بدأ عندما أعاد كورت زوما الكرة بشكل سيء إلى أريزابالاجا الذي أخطأ بدوره في إبعادها وبعد أرتباك أمام المرمى هز تشي آدامز الشباك.

لكن تشيلسي استعاد تفوقه على الفور إذ أرسل فيرنر تمريرة عرضية منخفضة إلى هافرتس ليضعها في المرمى بسهولة غير أن ساوثامبتون أدرك التعادل مرة أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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