طلائع الجيش يواصل التسوق من الأهلي بصفقة جديدة

واصلت إدارة نادي طلائع الجيش تسوقها من بطل الدوري المصري “الأهلي” من جديد، فبعد استعارة أحمد علاء وعمار حمدي وعمرو جمال في الميركاتو الصيفي الماضي، ها هي تقدم الظهير الأيسر “حسين السيد” لوسائل الإعلام بعد إلتحاقه لصفوف الفريق قادمًا من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وعاد حسين السيد من إعارة متوسطة من الأهلي إلى نادي الصفاقسي التونسي أثناء جائحة فيروس كورونا، لم تستمر لأكثر من 3 أشهر بعد ذهابه إلي تونس في يناير 2020.

وقرر اللاعب الموافقة على عرض طلائع الجيش بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة النادي الأهلي، لينضم اللاعب الشهير بـ”مارسيلو” إلى صفوف الفريق العسكري.

Advertisements

وحضر حسين السيد يوم الخميس الماضي إلى مقر نادي طلائع الجيش، وقام بإنهاء إجراءات التوقيع الرسمي مع العميد أحمد المهدي مدير الكرة بالنادي، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين، ليتم تقديمه لوسائل الإعلام فيما بهد.

وكان طلائع الجيش قد اتفق مع الأهلي على ضم اللاعب، بعد خروجه من حساباتهم نظرًا لوجود أكثر من لاعب في نفس مركزه، على رأسهم الظهير التونسي علي معلول والثنائي المصري محمود وحيد وأيمن أشرف.

في المقابل، أعلن الأهلي ضم لاعب كرة اليد “عمر سامي” من نادي طلائع الجيش، بعد الاتفاق الذي جرى بين الناديين حول إبرام الصفقة.

اقرأ ايضاً