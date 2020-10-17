أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري نقل مباراة الفريق الأول أمام الوداد المغربي في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل من استاد الجيش المصري ببرج العرب إلى استاد القاهرة.
وقال محمد مرجان في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) اليوم السبت إن إدارة الأهلي نجحت في نقل المباراة لتقام بالعاصمة القاهرة وذلك في إطار الدور الكبير الذي تلعبه السلطات المصرية بكل أجهزتها في تسهيل مهمة الفرق المصرية بالبطولات القارية وخاصة الأهلي.
وأضاف أن ناديه تلقي اليوم السبت خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.
ويلعب الأهلي مع نظيره الوداد مساء اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
أقرأ ايضًا
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن نقل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد إلى القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.