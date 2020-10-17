الأهلي يعلن نقل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد إلى القاهرة

أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري نقل مباراة الفريق الأول أمام الوداد المغربي في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل من استاد الجيش المصري ببرج العرب إلى استاد القاهرة.

وقال محمد مرجان في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) اليوم السبت إن إدارة الأهلي نجحت في نقل المباراة لتقام بالعاصمة القاهرة وذلك في إطار الدور الكبير الذي تلعبه السلطات المصرية بكل أجهزتها في تسهيل مهمة الفرق المصرية بالبطولات القارية وخاصة الأهلي.

وأضاف أن ناديه تلقي اليوم السبت خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

ويلعب الأهلي مع نظيره الوداد مساء اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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