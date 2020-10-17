بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وقاديش في الدوري الاسباني “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ريال مدريد وقاديش ضمن مباريات اليوم في الجولة السادسة من الدوري الاسباني “لا ليجا”.

تنطلق مباراة ريال مدريد وقاديش في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة في بث مباشر على شاشة قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق الليبي محمد بركات، بالاضافة لقنوات سيتانتا سبورت يورو آسيا وبورت كلوب 2 سلوفينيا ولا ليجا تي بار وموفي ستار لا ليجا.

ويستضيف ملعب آلفريدو دي ستيفانو الخاص بنادي ريال مدريد كاستيا هذا اللقاء، حيث لم تنته بعد أعمال التجديد والتطوير التي خضع لها ملعب سانتياجو برنابيو على مدار الـ 7 أشهر الماضية، من بعد جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي كبد النادي الكثير من الأموال، وأثر على تحركاته في الميركاتو الصيفي 2020 بالسلب فيما يخص عقد صفقات جديدة.

ولم يُقابل ريال مدريد نظيره قادش في منافسات الدوري الإسباني منذ تاريخ 21 يناير 2006، عندما انتصر الريال بثلاثية روبينيو وروبرتو كارلوس وديفيد بيكهام مقابل هدف سجله ميدينا، وذلك بسبب بقاء قاديش على مدار السنوات الـ 14 الماضية في الدوري الاسباني الدرجة الثانية “سيجوندا”.

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وتواجه الفريقان مرة واحدة فقط في السنوات الـ 14 الماضية، على ملعب قادش “رامون دي كارانزا” ضمن مباريات دور الـ 16 ببطولة كأس ملك إسبانيا، وفاز الريال بثلاثية سجل منها إيسكو ثنائية وتشيريشيف هدف، مقابل هدف للاعب كيكي الذي يلعب حاليًا لنادي إكستريمادورا في السيجوندا.

يغيب هن صفوف ريال مدريد الرباعي “كاربخال وإدين هازارد ومارتن أوديجارد وأودريوزولا” بداعي الإصابة، مع وجود شكوك بشأن مشاركة ماريانو دياز وإيدير ميليتاو.

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ريال مدريد 0-1 قاديش

???? الدوري الاسباني (الجولة 6)

???? ملعب آلفريدو دي ستيفانو (مدريد)

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