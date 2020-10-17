بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وقاديش في الدوري الاسباني “يلا شوت”

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ريال مدريد وقاديش ضمن مباريات اليوم في الجولة السادسة من الدوري الاسباني “لا ليجا”.
تنطلق مباراة ريال مدريد وقاديش في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.
وتنقل المباراة في بث مباشر على شاشة قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق الليبي محمد بركات، بالاضافة لقنوات سيتانتا سبورت يورو آسيا وبورت كلوب 2 سلوفينيا ولا ليجا تي بار وموفي ستار لا ليجا.
ويستضيف ملعب آلفريدو دي ستيفانو الخاص بنادي ريال مدريد كاستيا هذا اللقاء، حيث لم تنته بعد أعمال التجديد والتطوير التي خضع لها ملعب سانتياجو برنابيو على مدار الـ 7 أشهر الماضية، من بعد جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي كبد النادي الكثير من الأموال، وأثر على تحركاته في الميركاتو الصيفي 2020 بالسلب فيما يخص عقد صفقات جديدة.
ولم يُقابل ريال مدريد نظيره قادش في منافسات الدوري الإسباني منذ تاريخ 21 يناير 2006، عندما انتصر الريال بثلاثية روبينيو وروبرتو كارلوس وديفيد بيكهام مقابل هدف سجله ميدينا، وذلك بسبب بقاء قاديش على مدار السنوات الـ 14 الماضية في الدوري الاسباني الدرجة الثانية “سيجوندا”.
وتواجه الفريقان مرة واحدة فقط في السنوات الـ 14 الماضية، على ملعب قادش “رامون دي كارانزا” ضمن مباريات دور الـ 16 ببطولة كأس ملك إسبانيا، وفاز الريال بثلاثية سجل منها إيسكو ثنائية وتشيريشيف هدف، مقابل هدف للاعب كيكي الذي يلعب حاليًا لنادي إكستريمادورا في السيجوندا.
يغيب هن صفوف ريال مدريد الرباعي “كاربخال وإدين هازارد ومارتن أوديجارد وأودريوزولا” بداعي الإصابة، مع وجود شكوك بشأن مشاركة ماريانو دياز وإيدير ميليتاو.
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ريال مدريد 0-1 قاديش
???? الدوري الاسباني (الجولة 6)
???? ملعب آلفريدو دي ستيفانو (مدريد)
جارية الآن
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- المبارة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو وليس على سانتياجو برنابيو كما كتبت بعض المواقع.. الاصلاحات والتجديدات لم تنته بعد.
- تشكيلة ريال مدريد اليوم: كورتوا – مارسيلو – فاران – راموس – ناتشو – مودريتش – كروس – إيسكو – لوكاس فاسكيز – فينسيوس جونيور – كريم بنزيمة.
- تشكيلة قاديش اليوم: ليديسما – كالا – فالي – إسبينو – أكابو – خوسيه ماريا – أليكس – جونسون – سانشيز بونسيه – لوزانو – ألفارو نيجريدو.
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الشوط الأول
- 1″ صافرة بداية الشوط الأول
- 7″ أوووووووووه…تصويبة قوية من لوزانو داخل منطقة جزاء ريال مدريد، يتصدى لها كورتوا بصعوبة ويحولها ركنية.
- 10″ تصويبة من جناح ريال مدريد لوكاس فاسكيز فوق المقص الأيسر بعيدة بثلاث ياردات تقريبًا.
- 16″ جووووووووووووووول…الولد المشاكس والمشاغب لوزانو يسجل هدف مباغت في شباك ريال مدريد بعد هروبه من سيرخيو راموس في العمق الدفاعي وانفراده بالحارس كورتوا ليرفع الكرة من فوق رأس البلجيكي ويسجل الهدف.
- 20″ لوكاس فاسكيز يفسد فرصة على ريال مدريد بارتكاب هفوة ساذجة ضد مدافع قاديش
- 22″ أول ركنية يتحصل عليها ريال مدريد في هذه المباراة بعد 4 ركنيات لقاديش..
- 24″ تصويبة قوية أكثر من اللازم من توني كروس ، سددها من حوالي 25 ياردة، ذهبت فوق العارضة بعيدة.
- 25″ ريال مدريد يتحكم في إيقاع اللعب بعد أول 15 دقائق في المباراة، لكن دون خطورة حقيقية وملموسة على مرمى قاديش
- 26″ أسبقية قاديش للاعب هندوراس “لوزانو” جعلت لاعبي ريال مدريد يلعبون بتسرع أكثر..
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