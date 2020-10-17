هل قررت إدارة الزمالك بيع فرجاني ساسي بعد دوري الأبطال؟

كشف مصدر مُطلع داخل نادي الزمالك عن مفاجأة من عيار ثقيل بشأن اقتراب لاعب الوسط الدولي التونسي فرجاني ساسي من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فور انتهاء دوري أبطال أفريقيا الذي بلغ فيه الزمالك نصف النهائي أمام الرجاء البيضاوي.

ويود مسؤولو الزمالك أن تتم عملية البيع قبل يناير بهدف التخلص من أزمات اللاعب، وراتبه السنوي الضخم الذي يصل إلى مليون و 700 ألف يورو ويحمل النادي فوق طاقته وسط أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ “الخليج 365” بأن إدارة الزمالك قد فوجئت بموقف فرجاني ساسي وطبيب منتخب بلاده حين أبلغوا إدارة النادي الأبيض بإصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن تغريدة اللاعب عبر حسابه على تويتر حول نفي إصابته بالاضافة إلى تأخر وصول التقرير الطبي كان سببًا في اتجاه الإدارة نحو اتخاذ قرار الاستغناء عن خدماته في أقرب فرصة ممكنة بعد وصول العرض الأفضل والأعلى.

وأضاف نفس المصدر “إدارة الزمالك بدأت جديًا في التراجع عن تجديد عقد فرجاني ساسي، والإسراع في عملية بيعه لأي نادٍ سعودي سيطلب ضمه خلال الميركاتو الصيفي، حتى لو كان نادي التعاون الذي تعاقد مع المدير الفني السابق باتريس كارتيرون“.

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وواصل “بطولة دوري ابطال افريقيا ستنتهي يوم 7 نوفمبر المقبل، وبالتالي سيكون أمام اللاعب أقل من شهرين ويحق له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لمجلس إدارة الزمالك.

وأوضح “الإدارة تدرس الأمر منذ فترة وقد استقرت على بيع فرجاني ساسي للعرض الأعلى من أجل الحصول على مقابل مالي جيد يعين النادي في الفترة القادمة لضم صفقات جديدة، حيث يريد الزمالك التعاقد مع أنيس البدري من اتحاد جدة السعودي، والسوري عمر خريبين مهاجم الهلال“.

وتأكد غياب فرجاني ساسي عن المشاركة مع الزمالك أمام الرجاء، في المباراة التي ستقام يوم غد الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب تأكد إصابته بفيروس كورونا.