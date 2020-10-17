لوشيسكو يشفي غليل جمهور الهلال باشعال غضب النصر!

وجه مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، اتهامًا واضحًا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمحاولة تسهيل الطريق أمام أحد الفرق، لتحقيق دوري أبطال آسيا في العام الحالي، موضحًا أن هذا الفريق لم يعد في المنافسة، ولم يستفد من هذه التسهيلات على حد وصفه.

ورغم مرور أكثر من 3 أسابيع على إقصاء الهلال من دوري أبطال آسيا بقرار إداري، لا تزال جماهير الهلال تشعر بالغضب من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تقديمه قائمة لم تتضمن سوى 11 لاعبًا أمام شباب أهلي دبي في آخر جولات دور المجموعات، وهو ما يقل عن النصاب القانوني المطلوب والبالغ 13 لاعبًا.

واتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراره بإلغاء المباراة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، ومن ثم استبعاد الهلال، حامل اللقب، وشطب جميع نتائجه وأهدافه في مرحلة المجموعات.

اعتبر الكثيرون من جماهير الهلال أن قرار إبعاد الزعيم جاء لمساعدة نادي النصر في تحقيق اللقب الآسيوي، لكن الفريق الأصفر خرج من نصف النهائي على يد بيرسبوليس الإيراني، بعد الهزيمة في ركلات الترجيح 3/5، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويرى لوشيسكو أن ما حدث كان بالفعل من أجل خدمة فريق معين، قائلاً في تصريحات حصرية لصحيفة “جازيتا سبورت” الرومانية “إن ما حدث معنا في دوري أبطال آسيا أمر لا يُصدق! في حياتي مثل هذه اللحظات لكن الله منحني نجاحات مهمة أخرى”.

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واستفز لوشيسكو جمهور النصر حين قال “قاموا بفعل كل شيء ممكن من أجل تسهيل الطريق إلى دوري الأبطال لفريق آخر لم يعد في المنافسة الآن!”.

وأكمل مدرب الهلال “كان لدينا 34 حالة إصابة بكورونا! من بينهم 19 لاعبًا. كان من المنطقي تأجيل المباريات التالية. هناك 3 أشهر متبقية على نهاية المسابقة. لم تكن فرق شرق آسيا قد بدأت هذه المرحلة حتى. لم يتحدث إلينا أحد. لقد أبعدونا عن المنافسة!”.

وأنهى المدرب الروماني قائلًا “القرار كان عبث بكل معنى الكلمة، الأسبوعين اللذين قضيتهما في قطر هما أسوأ تجربة في حياتي! كان التأجيل منطقي لأننا بالفعل كنا متصدرين مجموعتنا. كانت لدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على فوز الهلال بدوري الأبطال مرة أخرى. هذا ما أردناه”.

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