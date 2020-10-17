استقالة مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الألماني بعد تحقيقات التهرب الضريبي

استقال كريستيان سيفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني من منصبه في لجنة الرئاسة بالاتحاد الألماني للعبة.

وأكدت المتحدثة عن رابطة الدوري الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ما ذكرته صحيفة “بيلد” الألمانية بهذا الشأن.

وتردد أن سيفرت أبلغ الاتحاد بقراره في سبتمبر الماضي. وبرر سيفرت 51/ عامًا/ تنحيه بأنه يفتقر إلى الوقت للتعامل مع الموضوعات الواسعة النطاق المتعلقة بالاتحاد الألماني بسبب جائحة فيروس “كورونا“.

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وخلال الفترة الماضية، أصبح سيفرت أحد أكثر الشخصيات تأثيراً في كرة القدم الألمانية نظراً لتوليه المسؤولية برابطة الدوري الألماني للمحترفين والتي تشمل 36 ناديًا بدوري الدرجتين الأولى والثانية وذلك خلال فترة أزمة كورونا.

وبعد انسحاب سيفرت من اللجنة الرئاسية بالاتحاد الألماني للعبة، تضم اللجنة حاليًا كلا من فريتز كيلر رئيس الاتحاد وراينر كوخ وبيتر بيترز نائبي رئيس الاتحاد وستيفن أوسنابروج أمين صندوق الاتحاد وفريدريش كورتيوس أمين عام الاتحاد.

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