تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الوداد: مفاضلة بين فتحي وهاني، ومفاجأة هجومية منتظرة

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على عناصر التشكيلة الأساسية التي سيخوض بهم قمة مباريات اليوم أمام الوداد المغربي، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويُفاضل موسيماني بين عدة أسماء، قبل إعلان تشكيلة الأهلي في مباراة مساء اليوم السبت 17-1-2020، والمقرر لها عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت المغرب، خاصة فيما يتعلق بالجبهة اليمني، التي تضم محمد هاني وأحمد فتحي، حيث يتصارع الثنائي على المشاركة منذ بداية اللقاء.

فيما كشفت مصادرنا في الجهاز الفني للنادي الأهلي بأن موسيماني يدرس الدفع بثلاثي دفاعي في خط الوسط وهم “آليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي” لإفساد كل المخططات الهجومية للفريق المغربي.

كما يفاضل موسيماني أيضًا بين حسين الشحات وجيرالدو دا كوستا من أجل البدء أساسيًا بأحدهما في مركز الجناح الأيمن، حيث يسعى لاستغلال سرعات الانجولي، والتي تميل الكفة لصالحه، وقد يكون هو مفاجأة التشكيلة.

وفي الهجوم، استقر موسيماني على الدفع بالسنغالى آليو بادجي منذ بداية المباراة على حساب مروان محسن الذي سيجلس على مقاعد البدلاء.

وكذلك قد يجلس محمد مجدي “أفشة” على دكة البدلاء، ويبدأ الأهلي اللقاء دون وجود صانع ألعاب واضح في مركز رقم 10، ويعتمد على الجناحين فقط، على أن يقوم عمرو السولية بدور محوري بمساندة الدفاع والانطلاق لدعم الهجوم عند امتلاك الكرة.

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والتالي تشكيلة الاهلي المتوقعة لمواجهة الوداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي (محمد هاني)

خط الوسط الدفاعي: آليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات (جيرالدو دا كوستا)، جونيور أجايى

الهجومي: آليو بادجي