بث مباشر | مشاهدة مباراة ميلان والانتر في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم السبت في الدوري الايطالي بين ميلان والانتر على ملعب جوسيبي مياتزاه، لحساب الجولة الرابعة من المسابقة التي يتصدرها أتلانتا بفارق الأهداف عن ميلان بعد أول ثلاث مباريات.

تبدأ مباراة ميلان والإنتر في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش ، 18:00 بتوقيت مصر ، 19:00 بتوقيت السعودية، في طقس بارد، حيث ستكون درجة الحرارة ست درجات مئوية فقط.

يُذاع ديربي ميلانو على قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، وعلى قناة سيتانتا سبورت 2 البريطانية، وقناة بي إن سبورتس الفرنسية 1، وقناة دازن 1 الألمانية.

ويسعى ميلان لاستعادة كبريائه المفقود في ديربي الأخوة الأعداء، إذ تعرض للخسارة من الإنتر في آخر 4 مواجهات بنتائج 1/صفر و2/3 و2/0 و2/4.

وفاز ميلان للمرة الأخيرة على الإنتر في ربع نهائي كأس إيطاليا عام 2017، بهدف دون رد سجله اللاعب السابق باتريك كوتروني في الوقت الإضافي الأول، أما آخر فوز للميلان في الدوري فيرجع إلى 31 يناير 2016 بثلاثية أليكس وباكا ونيانج.

يغيب عن صفوف ميلان الرباعي “آندريه كونتي وماتيو جابيا وموساكيو وريبيتش”، ويستعيد المدرب ستيفانو بيولي خدمات المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.

وسيفتقد الإنتر لخدمات عدد أكثر من اللاعبين بسبب فيروس كورونا هم “باستوني وجاجليارديني وناينجولان ورادو وسكرينيار وآشلي يونج”، بالاضافة إلى غياب ستيفانو سينسي للإيقاف، وفيسينو للإصابة في الركبة.

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يُدير لقاء ميلان والانتر الحكم ماوريزيو مارياني الذي أدار مباراة واحدة في الدوري الايطالي بالموسم الجديد بين بارما ونابولي، انتهت بفوز نابولي بهدفين دون رد.

وكانت آخر مباراة يُديرها ماريني لميلان أمام سبال في الجولة 29 من الدوري الايطالي الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل 2/2، بينما كانت آخر مباراة يديرها للإنتر أمام سامبدوريا وانتهت بفوز فريق المدرب أنطونيو كونتي 1/2 ضمن الجولة 25 من المسابقة.

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ميلان 2-1 الإنتر

???? ملعب جوسيبي مياتزاه (ميلانو)

???? الدوري الإيطالي (الجولة 4)

جارية الآن

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة مباريات اليوم في الدوري الإيطالي بين ميلان والإنتر

???? الديربي 177 بين ميلان والانتر في الدوري الايطالي

???? موعد اليوم ليس موعد المال والأعمال بل موعد خاص واستثنائي في كرة القدم والتاريخ والعراقة

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أصحبكم في هذا البث “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

تشكيلة الإنتر اليوم: هاندانوفيتش – كولاروف – دي فريج – دي أمبروسيو – أشرف حكيمي – إيفان بيريسيتش – أرتورو فيدال – مارسيلو بروزوفيتش – نيكولو باريلا – لاوتارو مارتينيز – روميلو لوكاكو.

هاندانوفيتش – كولاروف – دي فريج – دي أمبروسيو – أشرف حكيمي – إيفان بيريسيتش – أرتورو فيدال – مارسيلو بروزوفيتش – نيكولو باريلا – لاوتارو مارتينيز – روميلو لوكاكو. تشكيلة ميلان اليوم: دوناروما – كالبريا – رومانيولي – سيمون كايير – لوكاس هيرنانديز – فرانك كيسييه – إسماعيل بن ناصر – سايليمايكيرس – هاكان – لياو – إبراهيموفيتش.

دوناروما – كالبريا – رومانيولي – سيمون كايير – لوكاس هيرنانديز – فرانك كيسييه – إسماعيل بن ناصر – سايليمايكيرس – هاكان – لياو – إبراهيموفيتش. الشوط الأول

أغنية تقديم الدوري الايطالي، وحماس كبير بين عناصر الفريقين.. أجواء جميلة تفتقد للجمهور.

1″ صافرة بداية اللقاء..

3″ فرصة أولى تضيع من الإنتر بعد عرضية أشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء.

5″ الإنتر الطرف الأفضل، والأكثر وضوحًا في هذه الأمسية..

9″ أداء ميلان يتحسن بعد البداية السيئة.. وكذلك فرصة تضيع من إبرا داخل منطقة الجزاء، كان يستطيع تسلمها بشكل أفضل

11″ أووووووووووووووه…ألكسندر كولاروف يعرقل إبراهيموفيتش ويتسبب في ركلة جزاء!!

11″ هفوة فادحة من أنطونيو كونتي باختيار ألكسندر كولاروف في مركز قلب الدفاع أمام مهاجم بحجم زلاتان.

12″ ⚽️ جوووووووووووول..زلاتان إبراهيموفيتش يسجل الهدف الأول للميلان بعد مُتابعة لركلة الجزاء التي أضاعها بتسديدة تصدى لها الحارس سمير هاندانوفيتش ببراعة.

12″ إبراهموفيتش لم يشعر بصدمة تصدي هاندانوفيتش لركلة الجزاء، وكانت ردة فعله ممتازة بمتابعة سريعة للكرة في المرمى مباشرة.

16″ ⚽️ جووووووووووووول…زلاتان إبراهموفيتش يضيف الهدف الثاني ويقتل المباراة مُبكرًا.

16″ انطلاقة سريعة من البرتغالي “لياو” على الرواق الأيسر مستغلاً تقدم أشرف حكيمي، ليمرر بعدها عرضية نموذجية نحو زلاتان إبراهيموفيتش الهارب كذلك من رقابة كولاروف ليحول الكرة في المرمى بتصويبة مباشرة..

17″ ميلان يعاقب الإنتر منذ بداية المباراة..

22″ ???? بطاقة صفراء لمدافع ميلان سيمون كايير .

29″ جووووووووووووووووووول…لوكاكو يقلص الفارق بتسجيل هدف بتسديدة بباطن القدم من داخل منطقة الستة ياردات بعد تلقيه كرة عرضية من إيفان بيريسيتش بهجمة سريعة بدأها أشرف حكيمي من الجهة اليسرى للإنتر.

32″ نيكولو باريلا يصوب كرة جميلة وتصدي مثالي من دوناروما ..

40″ انحصار اللعب في وسط الملعب وكثرة الالتحامات بين اللاعبين..

45″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط ميلان فرانك كيسييه

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ميلان 1/2..

الشوط الثاني

عودة إلى الشوط الثاني من المباراة ولا توجد تغييرات في كلا الفريقين..

لنتابع ما سيفعله الإنتر للعودة إلى أجواء اللقاء، هل سيتعادل سريعًا ويلعب بعدها على الفوز؟

45″ صافرة بداية الشوط ..

59″ أوووووووووه…عرضية مذهلة من أرتورو فيدال تجد رأس أشرف حكيمي داخل منطقة جزاء ميلان، لكن كرة حكيمي ذهبت بجوار القائم الأيمن بقليل..

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